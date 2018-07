Prostitutas são flagradas em festa em presídio do MS Duas garotas de programas foram flagradas na madrugada de hoje entre os 690 penitenciários do regime semi-aberto da Colônia Agrícola Penal de Campo Grande (CAP-CG). Elas foram levadas ao local "para uma festa", conforme a Polícia Militar (PM), que começou ontem à noite. No local foram apreendidos 84 papelotes de maconha e crack, garrafas de bebidas vazias, 16 celulares, 40 carregadores e diversas armas artesanais. A "festa" foi semelhante à de março do ano passado, quando também foram flagradas três mulheres, uma delas de 17 anos. Na ocasião, elas afirmaram que receberam R$ 50,00 de cada preso que "topou o programa". Em todo o ano passado foram realizadas 19 inspeções no local, todas com grande número de apreensões de armas artesanais, drogas e produtos roubados. O prédio destinado ao semi-aberto tem capacidade para no máximo 150 presos, mas está ocupado por quase 700. O diretor interino da CPA-CG, Livrado Silva Braga, disse que os 18 funcionários não são suficientes para atender o local. Já está aprovado pelo governo do Estado a construção de um novo estabelecimento com maior segurança e controle dos condenados. O problema é a rejeição que ocorre por parte dos moradores dos bairros escolhidos para a construção.