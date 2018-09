Proteção deve atingir 25% da superfície da Terra, diz ONG

ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS, O Estado de S.Paulo

Segundo o estudo, ampliar as áreas sob proteção é crucial para assegurar a manutenção da biodiversidade e dos serviços vitais que a natureza oferece às pessoas. Os hábitats, as espécies e os recursos genéticos que eles abrigam são a base da economia e fonte de recursos para bilhões de pessoas que dependem diretamente deles para alimentação, renda e abrigo.

Atualmente, apenas 13% da superfície terrestre e menos de 1% dos oceanos estão sob proteção legal. Segundo o estudo, são necessários pelo menos 17% da superfície terrestre para a proteção da biodiversidade.

"As metas atuais são míopes e deixam a desejar na proteção da biodiversidade e dos serviços ambientais essenciais ao ser humano. A ciência nos mostra que precisamos de mais áreas protegidas", afirma Frank Larsen, da Conservação Internacional e principal autor do estudo.

FOTOGRAFIA

Natureza é tema de mostra gratuita em SP

O coletivo de fotógrafos amadores e profissionais de São Paulo (APSP) realiza o 1.º Varal Fotográfico APSP - Meio Ambiente e Responsabilidade Socioambiental. A mostra, gratuita, traz 140 fotografias de fauna e flora de 29 fotógrafos. As ações do homem sobre o meio em que vive também são retratadas na exposição, que pode ser conferida das 10 às 18 horas, na Travessa das Estrelas Pagú Design, na Rua Oscar Freire, 129, Jardim Paulista, São Paulo.

RISCO AMBIENTAL

Sudeste europeu tem 150 minas abandonadas

Os países do sudeste europeu - Albânia, Bósnia, Macedônia, Kosovo, Montenegro e Sérvia - abrigam em torno de 150 minas abandonas com elevado risco de desastre ambiental. É o que aponta levantamento divulgado anteontem pelas Nações Unidas, em Genebra, fruto de uma investigação que durou seis meses. "Muitas das minas já não possuem um proprietário que responda legalmente por elas e representam um grave risco à segurança da população e ao meio ambiente", disse Isabelle Valentiny, porta-voz da ONU. Além disso, aponta o estudo, a precária situação das minas aumenta a poluição das águas e a erosão do solo, o que resulta em um risco adicional à saúde pública.

ENERGIA LIMPA

Eólica deve suprir 12% da demanda até 2020

A energia eólica deverá atender 12% da demanda elétrica mundial em 2020 e poderá chegar a 22% em 2030. É o que mostra estudo publicado pelo Conselho Mundial de Energia Eólica (GWEC), em parceria com o Greenpeace. O levantamento indica que essa fonte terá participação estratégica na redução das emissões de gases-estufa.