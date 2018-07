Proteger a biodiversidade do mundo custaria US$ 81 bilhões por ano

Os países estão novamente reunidos, agora em Hyderabad, na Índia. Desta vez, enfrentam o desafio de aprovar compromissos financeiros para alimentar um fundo voltado justamente para financiar essas metas.

A estimativa dos pesquisadores foi feita sobre duas delas - reduzir o risco de extinção de todas as espécies ameaçadas; e estabelecer áreas protegidas em 17% dos territórios terrestres e 10% dos costeiros e marinhos.

A primeira, preveem, poderia custar de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões por ano, enquanto a salvaguarda de locais importantes para a preservação da biodiversidade poderia demandar US$ 76,1 bilhões por ano. Antes que alguém possa dizer que os números são assustadores, os pesquisadores argumentam que equivalem a menos de 20% do que é gasto anualmente em todo o planeta com refrigerantes - e cerca de 1% a 4% do valor total dos serviços ecossistêmicos providos por essas espécies e hábitats.

O grupo, que contou com pesquisadores da organização BirdLife International e universidades americanas, europeias e de outros países, chegou a esses valores partindo da análise do que poderia ocorrer com as aves, o grupo de vida selvagem mais bem conhecido no mundo.

Segundo Stuart Butchart, da BirdLife International, ao se calcular os valores para a proteção das aves foi possível extrapolar os custos totais, usando dados relativos para aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, plantas e invertebrados.

A estimativa para criar e manter áreas protegidas supera um pouco os cálculos da própria convenção. No início da semana, em entrevista ao Estado, o secretário executivo da CDB, Braulio Dias, disse que imagina um custo máximo de US$ 600 bilhões até 2020 para cumprir a meta.

Capital natural. Butchart defende que essas somas não podem ser vistas como contas a serem pagas, mas sim como investimentos em capital natural. "Elas são ínfimas diante dos benefícios que recebemos da natureza, os serviços ecossistêmicos como polinização das nossas plantações, regulação do clima e provisão de água limpa."

Esse é o mesmo questionamento feito pelo biólogo Carlos Joly, da Unicamp, um dos principais especialistas em biodiversidade do País. "A pergunta a ser feita é: qual é o custo de não atingirmos essas duas metas? Considerando que o gasto anual dos países com despesas militares é da ordem de US$ 1,7 trilhão, o custo destas duas Metas de Aichi é relativamente baixo."

Para Butchart, é uma responsabilidade que tem de ser dividida pelos países, pois todos se beneficiam da biodiversidade. "Nós sabemos quais ações e políticas são necessárias e quanto elas custam. Os governos precisam cumprir os compromissos que fizeram há dois anos e mostrar que não foram promessas vazias. Quanto mais os governos adiarem os investimentos, mais difícil será cumprir as metas e mais elas custarão", afirma.