Proteína recupera lesão em medula de ratos, diz estudo

A próxima etapa do estudo, dissertação de mestrado de Karla Menezes orientada pela bióloga Tatiana Coelho-Sampaio, é partir para pesquisa com pacientes, o que deve demorar pelo menos dois anos.

A laminina polimerizada - ou polilaminina - aparece no sistema nervoso central durante o desenvolvimento embrionário. A equipe conseguiu reproduzi-la. Os ratos sofreram lesão completa da medula, que foi dividida em uma altura em que os animais perderiam os movimentos das patas traseiras. Depois, passaram por testes, nos quais receberam notas de 0 a 21, em que 0 representa a ausência de movimentos e 21, funções motoras preservadas.

Os animais não tratados passaram, após oito semanas, à escala 4. Os que receberam a proteína receberam nota 9. A equipe foi surpreendida com o efeito anti-inflamatório: a polilaminina reduziu o edema no local da lesão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.