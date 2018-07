Protesto a favor de índios termina em confusão no Rio Por volta das 15h15 desta sexta-feira ocorreu mais um confronto entre manifestantes que apoiam os índios e forças de segurança do Rio de Janeiro. Um grupo de aproximadamente 200 jovens, em sua maioria estudantes universitários, se reuniu em frente à Assembleia Legislativa e interditou parcialmente a rua Primeiro de Março, uma das principais vias do centro do Rio. A Guarda Municipal interveio usando gás de pimenta para tentar liberar a via. Manifestantes dizem ter sido agredidos. Mais cedo nesta sexta, o Batalhão de Choque invadiu o Museu do Índio, que vinha sendo ocupado por 22 indígenas.