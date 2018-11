Protesto acaba e pista local da Tietê, em SP, é liberada A pista local da Marginal Tietê, na capital paulista, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido Castelo Branco, foi liberada por volta das 18h30 de hoje. Cerca de 100 pessoas bloquearam as faixas da direita durante manifestação para exigir melhores condições de moradia. Eles usaram faixas, sofás e pneus para bloquear a pista. Segundo a Polícia Militar (PM), o protesto acabou por volta das 18h15, pouco antes da via ser liberada.