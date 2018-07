Protesto adia votação de projeto no Rio A votação de um projeto de lei apresentado em regime de urgência pelo governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, que altera as regras de avaliação de impactos ambientais no Estado, foi adiada ontem, após protesto. Ambientalistas invadiram o prédio da Assembleia Legislativa e foram agredidos por seguranças.