Protesto antigoverno resulta em bombas e cenas de violência em Atenas

As ruas de Atenas foram tomadas por novos protestos nesta quinta-feira, em reação aos cortes de gastos promovidos pelo governo grego para cumprir as exigências de credores internacionais.

Ao menos 20 mil pessoas participaram das manifestações, que resultaram em cenas de violência entre manifestantes e policiais - alvejados com bombas caseiras e pedras. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo.

Dezenas de pessoas foram detidas e feridas. Segundo a agência Reuters, um manifestante de 65 anos morreu em decorrência de um ataque cardíaco.

O protesto grego foi promovido em apoio à 20ª greve geral realizada no país nos últimos dois anos, desde o início da crise da dívida grega.

A paralisação esvaziou escritórios, portos e fábricas e interrompeu serviços públicos.

Para os manifestantes, as medidas de austeridade impostas pelos credores da Grécia - principalmente União Europeia, Banco Central Europeu e FMI -, incluindo cortes em pensões e no funcionalismo, tendem a agravar a crise do país, em seu quinto ano de recessão.

Pesquisas de opinião mostram que a população grega está cada vez mais insatisfeita com os termos do pacote de resgate cedido à Grécia, que exige uma contrapartida de 11,5 bilhões de euros em cortes de gastos.

Também nesta quinta-feira, líderes da União Europeia se reúnem em Bruxelas para discutir a a união bancária na zona do euro, mas não são esperadas decisões substanciais sobre como enfrentar a crise no bloco econômico.

Ao chegar ao encontro, a chanceler (premiê) alemã, Angela Merkel, defendeu que a UE tenha poder de veto sobre os orçamentos dos países-membros, caso estes violem as regras do bloco.