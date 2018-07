Protesto causa lentidão na Via Dutra, no Vale do Paraíba Um protesto de funcionários da Refinaria Henrique Lage (Revap) causava, às 7h25 de hoje, cinco quilômetros de congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio de Janeiro, em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Um grupo de sindicalistas impede a entrada dos ônibus na empresa, localizada no quilômetro 145, o que causa uma fila de coletivos em uma das faixas de rolamento. O congestionamento chega ao quilômetro 150.