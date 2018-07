Protesto cobra votação de projetos sobre cotas sociais Um grupo de estudantes e membros do movimento negro cercou nesta quarta-feira a porta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para cobrar a votação do Projeto de Lei 180, que estabelece a criação de cotas sociais e raciais nas universidades brasileiras. Os manifestantes tentaram bloquear a porta de entrada da CCJ exigindo a votação hoje do PL.