Protesto contra a Copa atrai estrangeiros no Pelourinho Um protesto pacífico contra a realização da Copa do Mundo, realizado na tarde desta segunda-feira, 16, no Centro Histórico de Salvador, chamou a atenção de torcedores alemães e portugueses que foram ao local após a partida entre as seleções dos dois países, disputada na Arena Fonte Nova, a pouco mais de um quilômetro dali.