Protesto contra a Copa tem tumulto e correria no Rio O protesto contra a realização da Copa do Mundo reuniu no Rio cerca de 300 pessoas, que fizeram uma caminhada pacífica pela orla de Copacabana (zona sul) até o final da praia. Depois disso, formou-se um grande tumulto, provocado pelos Black Blocs, com correria entre os carros presos no engarrafamento.