Protesto contra Ahmadinejad reúne 300 pessoas no Rio Cerca de 300 pessoas participam hoje de um protesto na praia de Ipanema (zona sul do Rio) contra a presença do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, na cidade para a Rio+20. O movimento foi organizado pela comunidade judaica, que participa da comissão de combate à intolerância religiosa, e conta com o apoio de ativistas de outras religiões, do movimento gay e do movimento negro.