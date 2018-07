Protesto contra Belo Monte congestiona Av. Paulista

O grupo se reuniu por volta das 14h30 no vão livre do Masp e às 16h20 estava na altura da Rua Haddock Lobo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita estão bloqueadas, no sentido Consolação. O motorista enfrenta congestionamento da Praça Oswaldo Cruz até a Avenida Doutor Arnaldo.

O grupo se dirige para a sede do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na Alameda Tietê. A Polícia Militar disse que acompanha o protesto, considerado pacífico.

Os movimentos Brasil pela Vida nas Florestas e Xingu Vivo para Sempre e a Frente Pró-Xingu querem fazer deste sábado - Dia Internacional da Ação em Defesa da Amazônia - um dia de protesto contra a construção da Usina de Belo Monte.

Os ativistas programaram manifestações em 15 cidades, incluindo Brasília e Rio de Janeiro. Segundo os movimentos sociais, haverá manifestações também na próxima segunda-feira, 22, em cerca de 20 cidades em 16 países - entre eles, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Noruega, Irã, Turquia e Austrália. Os protestos serão em frente às embaixadas e consulados brasileiros.