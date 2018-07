Protesto contra Belo Monte ocupa parte da Av. Paulista Cerca de 200 pessoas ocupavam por volta das 18 horas de hoje duas faixas da Avenida Paulista, sentido Paraíso, em manifestação contra a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os integrantes do grupo Movimento Brasil pela Vida das Florestas estavam concentrados no vão livre do Masp e, por volta das 17h, saíram em passeata em direção à Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Por conta da passeata, o motorista encontrava lentidão na região.