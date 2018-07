Protesto contra Copa fecha parte da Av. Atlântica no Rio

Neste momento, o protesto reúne cerca de 300 pessoas. De 20 a 30 black blocs - responsáveis pelas depredações e ações violentas registradas nas manifestações de rua no ano passado - estão no local. A manifestação segue pacífica, com cerca de 150 policiais militares monitorando a situação.

Os manifestantes caminham pela orla da praia gritando palavras de ordem e organizam abaixo-assinado contra a realização do torneio no País. A Polícia Militar (PM) conta com o apoio de um helicóptero, que está sobrevoando a praia de Copacabana, bastante cheia devido ao sábado ensolarado. Grades de ferro foram colocadas na frente do hotel, que espalhou seguranças pela calçada.

A manifestação em frente ao Copacabana Palace faz parte de uma série de protestos convocados para ocorrer nas principais cidades brasileiras contra o Mundial de futebol.