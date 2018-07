Protesto contra corrupção causa lentidão na Av. Paulista Um protesto contra a corrupção na tarde desta sexta-feira causa trânsito lento na Avenida Paulista, na região central da capital. O grupo está reunido no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp) desde as 15 horas. Segundo a Polícia Militar, 350 pessoas participam da marcha e o ato é pacífico.