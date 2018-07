Protesto contra cubanos não foi hostil, diz sindicato O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará (Semec), José Maria Pontes, que comandou o protesto contra os médicos cubanos na noite de segunda-feira, 26, disse que "eles tem que passar pelo Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - Revalida. E assim foi nosso protesto. Não aceitamos o Governo Federal nos culpar. Não somos contra os cubanos. Mas eles têm que mostrar competência passando pela Revalida. Caso contrário isso não passa de uma palhaçada do Governo Federal. Temos os melhores médicos do mundo. O que falta é condições de trabalho".