Protesto contra estragos da chuva fecha Via Dutra

Em Nova Iguaçu, no Km 186 da mesma Dutra, um outro protesto fecha três faixas da via em cada sentido - no Km 164, já no município do Rio de Janeiro, um ponto de alagamento também causa transtornos.

Em outro protesto, em Japeri, na Baixada Fluminense, moradores revoltados com a segunda enchente em menos de uma semana atearam fogo a uma retroescavadeira do Instituto Estadual do Ambiente. O equipamento estava no município desde quinta-feira, atuando no trabalho de limpeza da cidade. A circulação de trens da Supervia foi suspensa no trecho entre Queimados e Paracambi, por conta de manifestação de moradores em decorrência dos alagamentos nas proximidades da Estação Austin, em Nova Iguaçu.