No começo de junho, Prefeitura iniciou as obras para reforma do local, que, segundo laudo dos bombeiros, não cumpria exigências mínimas de segurança para a realização das atividades comerciais. Com a reforma - de responsabilidade da administração municipal e avaliada em R$ 4 milhões -, os comerciantes foram obrigados a fechar as tendas por 60 dias, prazo dado para o término das obras.