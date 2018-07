Protesto contra morte de 2 jovens causa transtorno no RJ Uma manifestação contra a morte de dois jovens que teriam trocado tiros com policiais militares causou transtornos na região de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, na manhã desta terça-feira, 11. Moradores dos morros São José Operário, Covanca e Chacrinha queimaram um ônibus, uma retroescavadeira e um banheiro químico usado pelos operários das obras da via expressa Transcarioca. Eles também arremessaram pedras em uma viatura do Grupo de Ações Táticas (GAT) que ficou com os vidros quebrados. Dois menores foram detidos, um deles com uma garrafa de gasolina, e foram encaminhados para a 29ª DP, em Madureira, zona norte.