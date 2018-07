Protesto contra pena de morte a islâmico deixa 15 mortos em Bangladesh

Delwar Hossain Sayedee, de 73 anos, vice-presidente do partido Jamaat-e-Islami, foi considerado culpado por assassinatos em massa, estupros, incêndios criminosos, saques e por forçar a minoria hindu a se converter ao islã durante a guerra pela independência do Paquistão, em 1971, afirmaram advogados e autoridades do tribunal.

O partido religioso, conhecido simplesmente como Jamaat, tinha convocado uma greve em todo o país por todo o dia em antecipação ao veredicto contra Sayedee, o terceiro alto membro do partido a ser condenado pelo tribunal criado para investigar abusos durante a guerra pela independência.

Policiais, testemunhas e a mídia disseram que pelo menos 15 pessoas foram mortas e que cerca de 200 ficaram feridas em confrontos entre ativistas do Jamaat e policiais, conforme a violência irrompeu em vários distritos.

Os manifestantes atearam fogo a um templo hindu e a várias casas no distrito de Noakhali, ao sul de Daca, disseram repórteres. No bazar de Cox, no sudeste, eles atacaram um acampamento da polícia.

Milhares de pessoas na praça de Shahbag, na capital, que apoiam o tribunal e têm protestado há semanas para exigir a maior penalidade para os criminosos de guerra, explodiram em aplausos quando a sentença foi anunciada.

Sayedee parecia desafiador e se manteve calmo no banco dos réus, conforme juízes liam o veredicto, disseram testemunhas.

"Eu não cometi nenhum crime e os juízes não estão dando o veredicto do fundo de seus corações", disse Sayedee ao tribunal. "Eles estão submetendo-se a excessiva pressão vinda de Shahbag", disse, referindo-se aos protestos.

O primeiro-ministro Sheikh Hasina criou o tribunal em 2010 para investigar os abusos durante a guerra que custou cerca de 3 milhões de vidas, e durante a qual milhares de mulheres foram estupradas.

