Protesto contra repressão policial reúne 600 no Rio Cerca de 600 manifestantes percorreram a Avenida Rio Branco, no centro do Rio, em silêncio, nesta quinta-feira, 31, a maioria com mordaças na boca, em protesto, principalmente, contra a repressão policial e a prisão de ativistas em outras manifestações. O ato foi pacífico, mas isso não impediu que, mais uma vez, comerciantes baixassem as portas à medida que o grupo passava, em tom de marcha fúnebre.