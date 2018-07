Protesto contra Serra persiste no centro de São Paulo A manifestação de parte do funcionalismo público paulista (das áreas de saúde e educação) continuava às 19h50, em frente à Praça da República, no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, parte dos 3 mil manifestantes já se dispersou, mas ainda há mobilização em frente à Secretaria Estadual da Educação. De acordo com a PM e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), toda a manifestação foi tranquila, não houve ocorrências e não há lentidão no trânsito da região.