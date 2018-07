Protesto contra situação econômica reúne 100 mil na Irlanda

Cerca de 100 mil manifestantes foram às ruas de Dublin neste sábado para protestar contra os planos do governo irlandês de cortar os salários dos funcionários públicos. A marcha foi organizada pelos sindicatos, que alegam que os trabalhadores do país estão sendo punidos com a medida, enquanto os bancos - vistos como os responsáveis pela crise - recebem ajuda financeira do governo. "Nossa prioridade é garantir que as pessoas sejam protegidas e seus interesses sejam protegidos, e não os interesses de grandes empresas ou dos ricos", disse Sally-Anne Kinahan, secretária-geral do Congresso Irlandês dos Sindicatos. As autoridades irlandesas defendem os cortes no setor público dizendo que eles são necessários para controlar o crescente déficit no país e mostrar aos mercados internacionais que a Irlanda não está à beira da ruína financeira. Em uma declaração, o governo reconheceu que as medidas são "difíceis e por vezes dolorosas", mas afirmou que não está "em posição de continuar a honrar a folha de pagamentos do serviço público em uma circunstância de queda de receita". A Irlanda, que já foi uma das economias européias de mais rápida expansão, entrou em recessão em setembro de 2008, bem antes de muitos outros membros da União Européia. Desde então, o desemprego disparou. Em janeiro, 326 mil pessoas estavam recebendo seguro desemprego na Irlanda, o número mais alto desde 1967, quando a estatística começou a ser compilada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.