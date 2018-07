Protesto de caminhões congestiona Marginal do Pinheiros

O protesto de caminhoneiros já causava congestionamento por 3,8 km na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no início da tarde desta segunda-feira, 30. A fila de engarrafamento, a maior registrada na cidade, atingia o trecho entre a Ponte Transamérica e a Avenida Interlagos, no sentido da Rodovia Castello Branco. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 13 horas havia cerca de 30 caminhões e 1 carro de som na altura da Ponte do Socorro. Eles trafegavam em baixa velocidade pela faixa da esquerda da pista local. Ao todo, a lentidão na capital somava 22 km, o equivalente a 2,7% dos 835 km monitorados. A média para o horário é de 10,7%. Veja também Categoria ameaça parar SP hoje contra restrição Caminhoneiro que furar rodízio pode perder a carta Saiba em que vias o rodízio para caminhões vigorará Entenda como o trânsito fez São Paulo parar A categoria protesta contra a restrição de tráfego de caminhões na Zona Máxima de Restrição de Circulação, que abrange 100 quilômetros quadrados no centro expandido e entrou em vigor hoje. No início da manhã, 16 caminhoneiros foram multados por desrespeitarem a medida. Segundo a Polícia Militar (PM), às 12h40, outro comboio, formado por 50 caminhões, partiu da Terminal Fernão Dias, na zona norte. Os motoristas desta carreata seguirão pela Marginal do Tietê, no sentido Castello, até a Ponte da Casa Verde, onde se encontrarão com os manifestantes vindos da zona sul. De lá, eles irão para a sede da Prefeitura, no centro.