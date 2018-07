Protesto de caminhoneiros bloqueia duas faixas da Marginal Pinheiros

Os caminhoneiros já passaram pela Ponte do Limão, por volta das 11h30, buzinando, e também pela Júlio de Mesquita Neto, segundo a CET. O ponto final da manifestação, entretanto, não foi informado pelos caminhoneiros à companhia.

Neste sábado à noite, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que as manifestações de caminhoneiros seguiam localizadas na região Sul do País, com 80% dos bloqueios concentrados em rodovias federais dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Apesar da ação da Força Nacional e do risco de multas, os caminhoneiros prometeram manter os bloqueios de rodovias por todo o País no fim de semana.