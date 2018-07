Protesto de caminhoneiros complica trânsito na Rodovia Anhanguera (SP) Um protesto de caminhoneiros complica o trânsito na rodovia Anhanguera no início da noite deste domingo (1º) na região de Pirassununga, em São Paulo. Os motoristas formaram uma fila no acostamento por cerca de dois quilômetros, tanto no sentido capital-interior, quanto no sentido inverso. O trânsito é lento na altura do acesso à cidade paulista e apenas os veículos de passeio são liberados, mas não há pontos de congestionamento.