Protesto de caminhoneiros fecha BR-381 em Sabará-MG

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição nos dois sentidos da rodovia aconteceu por volta das 20h30 de ontem, na altura do quilômetro 455, sobre o Rio das Velhas, quando as carretas foram colocadas na pista e materiais foram incendiados.

Os motoristas querem o direito de trafegar pela rodovia provisória, liberada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tráfego de ônibus, veículos de passeio e veículos articulados, como carretas e bitrens, com menos de 35 toneladas.

Por conta da manifestação, a rodovia apresentava por volta das 10h15 cerca de seis quilômetros de congestionamento, nos dois sentidos. De acordo com a PRF, os caminhões transportando carga são obrigados a desviar pelas rotas alternativas, seguindo pela BR-040 e BR-356, passando pelos municípios de Ouro Preto e Mariana.

Duas pontes metálicas foram construídas com a ajuda do Exército após a ponte da rodovia ruir, em meados de abril. Veículos articulados com mais de 35 toneladas estão impedidos de passar pelas pontes até que sejam instalados os postos de pesagem nos dois sentidos da via. Essa instalação deve ocorrer no início do mês que vem.