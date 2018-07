Protesto de caminhoneiros prejudica trânsito em São Paulo

O protesto de caminhoneiros prejudicou o trânsito na Marginal do Tietê, na tarde desta quarta-feira, 25. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em cerca de 50 veículos, o grupo partiu da altura da Ponte da Vila Guilherme, no sentido da Rodovia Castelo Branco, por volta das 13 horas. O comboio seguiu até a região do Cebolão, fez o retorno e acessou a pista da marginal no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Às 14h35, os manifestantes entraram na Rodovia Presidente Dutra, segundo a CET. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda como o trânsito fez São Paulo parar CET põe placas em ruas sobre veto a caminhões Entre as reivindicações da categoria estão a redução dos preços do diesel e do frete e a alteração da nova regra de circulação de caminhões na capital, que entra em vigor a partir desta segunda, 30. A sinalização com as informações sobre a restrição da circulação destes veículos no centro expandido da capital começou a ser posta pela CET nas ruas no início desta semana. Às 15 horas, a Marginal do Tietê registrava 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Ponte do Piqueri e a Castelo, no sentido Ayrton; e 4,2 quilômetros na local, da Ponte Jânio Quadros até o Hospital Vila Maria, no sentido Castelo. Ao todo, a cidade tinha 22 km de congestionamento, o que corresponde a 2,7% dos 835 km monitorados pela CET. A média para o horário é de 7,1%.