Protesto de caminhoneiros trava a via Dutra no RJ Um protesto de caminhoneiros, que teve início um pouco antes das 16 horas de domingo, 29, no quilômetro 276 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no sul fluminense, região do Vale do Paraíba, causava, quase 12 horas depois, sete quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo e de 14 quilômetros na pista em direção ao Rio.