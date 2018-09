Protesto de estudantes acaba em confronto em SP

Ao mesmo tempo, um grupo de manifestantes foi à Secretaria dos Transportes. Lá o vice-secretário, Pedro Luis de Brito Machado, teria dito que o reajuste não poderia ser revisto. O grupo marchou, então, para a Prefeitura, que foi isolada por grades. Às 18h45, começou o confronto. Manifestantes dizem que a GCM atirou gás de pimenta. PM e GCM dizem que manifestantes quebraram o gradil. O confronto durou até 19h15.

O estudante Vinicius Figueira, de 25 anos, foi espancado por PMs e detido. Os vereadores do PT José Américo Dias, Juliana Cardoso e Antonio Donato foram atingidos por gás de pimenta. Quatro manifestantes foram alvejados por balas de borracha. A PM disse que dois policiais foram feridos. Ninguém em estado grave. O Viaduto do Chá foi fechado ao tráfego no início do confronto e reaberto às 21h30.

"Houve uma quebra da ordem e a Tropa de Choque teve de dispersar as pessoas. Se houve excessos, vamos apurar", disse o capitão Amarildo Garcia, comandante da operação. Em nota, a Prefeitura disse que "sempre manteve canais abertos de diálogo com a sociedade". "Por isso, não é possível compreender e aceitar a violência usada nesta quinta-feira por manifestantes que protestam contra a tarifa do sistema de transporte público". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.