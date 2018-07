Protesto de médicos interdita Avenida Paulista Um grupo de médicos realiza desde as 17h desta quarta-feira, 31, uma passeata na região central da capital paulista contra o programa Mais Médicos do governo federal (que prevê entre outras medidas a contratação de estrangeiros) e os vetos da presidente Dilma Rousseff à lei do ato médico, que regulamenta o exercício da profissão.