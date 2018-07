Protesto de moradores bloqueia pista da Anchieta em SP

A pista norte, sentido São Paulo, da Rodovia Anchieta foi interditada por volta das 9 horas desta quinta-feira, 5, em razão de uma passeata de moradores dos bairros-cota de Cubatão (SP). A pista deve ser liberada totalmente após as 13 horas, segundo informações da concessionária Ecovias. Os moradores protestam contra uma oferta da Prefeitura de Cubatão, que ofereceu financiamentos para moradias da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), no município, em contrapartida à saída dos moradores de uma área ambiental ocupada por eles. O trecho interditado vai do quilômetro 47 ao quilômetro 53,5, no trecho de serra. A passeata, que seria acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária, Ambiental e Corpo de Bombeiros, partiu do bairro Cota 400 em direção à Prefeitura de Cubatão. O trânsito na Rodovia Cônego Domênico Rangoni não seria afetado. Os motoristas que seguirem em direção à Baixada Santista devem usar a pista sul da Anchieta e da Imigrantes. Quem trafega em direção à capital paulista deve pegar a pista norte da Imigrantes.