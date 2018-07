Protesto de moradores bloqueia via na zona sul de SP Protesto de moradores interditou por cerca de quatro horas a Estrada do M´Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 21. Os manifestantes pediam a volta de seis linhas de ônibus que ligam a região ao centro da capital paulista e foram suspensas pela São Paulo Transporte (SPTrans). Eles também reivindicavam o início da obra de duplicação da via. O protesto teve apoio de integrantes do Movimento Passe Livre (MPL), que programa novos atos ao longo desta semana contra a mudança das linhas.