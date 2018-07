Protesto de moradores bloqueia via na zona sul de SP Um grupo de moradores da zona sul de São Paulo bloqueia, desde as 6 horas desta manhã, a pista sentido centro da Estrada do M''Boi Mirim, na região do Parque do Lago. Os usuários protestam contra a falta de infraestrutura da via e a má qualidade do transporte público na região, segundo informações da Polícia Militar (PM).