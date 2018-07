Protesto de motoboys causa lentidão na Av. Paulista

A concentração se iniciou por volta das 9h em frente à sede do Sindicato dos Motoboys paulistano (Sindimoto-SP), perto da Avenida dos Bandeirantes, no Brooklin, na zona sul. A previsão é que os manifestantes sigam em direção à Prefeitura, no Viaduto do Chá.

Os motoboys pedem a volta das motofaixas (exclusivas para o deslocamento das motos), como as que existiam no eixo das Avenidas Antártica, Sumaré e Paulo VI, desativadas na semana passada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para a inauguração de faixas só para ônibus.