Protesto de motoboys causa transtorno no centro de SP Um protesto de motoboys na região central da capital paulista causa lentidão e bloqueia faixa da direita da rua Boa Vista. Os manifestantes reúnem-se contra o aumento do seguro obrigatório para motos determinado para este ano. Com dois carros de som, a Associação dos Mensageiros Motociclistas, Moto-Táxi e Afins do Estado de São Paulo (AMMSP) convoca os profissionais a se concentrarem no Pátio do Colégio, também na região central da cidade, para seguir em grupo, por volta de 11 horas, pelas ruas do Centro em direção ao Tribunal Federal, na Avenida Paulista. A AMMSP também reivindica que a categoria tenha um prazo maior para adequar-se às novas regulamentações impostas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) acerca do uso de capacete e transporte remunerado de cargas em motos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o efetivo da região está em alerta.