Protesto de motoboys pára Marginal Pinheiros

Aproximadamente 400 motoboys interditavam duas faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, próximo à Ponte Ary Torres no início da tarde desta sexta-feira, 11. De acordo com a Polícia Militar, o grupo protestava contra a obrigatoriedade da fita refletiva nos capacetes e o aumento no preço do seguro obrigatório das motos. O reajuste foi de 40%, passando de R$ 183,84 para R$ 254,16. Segundo a Companhia de Engenharia de tráfego (CET), a manifestação começou no Pátio do Colégio, na região central de São Paulo, e aos poucos vários motoboys que transitavam pela Rua Boa Vista e adjacências se juntaram ao grupo. Às 13h30, quando os motoboys se dispersaram, a pista expressa da Marginal Pinheiros sentido Interlagos apresentava um congestionamento de 5,6 quilômetros.