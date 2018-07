Protesto de motoristas de vans causa lentidão no Rio Os cerca de 3,5 mil motoristas do transporte alternativo da cidade do Rio de Janeiro, o que inclui vans e peruas, que fazem um protesto por mudanças na licitação que regula a atividade, começam a chegar ao Aterro do Flamengo, o que está provocando lentidão no trânsito da região. Eles partiram em carreata por volta de 12h30 do entorno do Estádio do Maracanã, na zona norte da capital fluminense.