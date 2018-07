Protesto de ortodoxos russos impede apresentação de musical consagrado

Um teatro na cidade russa de Rostov (sul) desistiu da produção do conhecido musical "Jesus Cristo Superstar", após a peça ter sido alvo de protestos de cristãos ortodoxos.

A ópera-rock, de Andrew Lloyd Webber, estava prevista para estrear no mês que vem, interpretada por uma companhia teatral russa e pela Filarmônica de Rostov.

Mas manifestantes argumentaram que a obra projeta uma imagem "errada" de Jesus Cristo. Os ortodoxos formalizaram sua queixa com a Promotoria local e escreveram para a gerência da Filarmônica, informou o jornal local Rostov Times.

Citando uma suposta "nova lei que protege os direitos dos fiéis", eles descreveram o musical como uma obra "profana" que deveria ter sido submetida à aprovação da Igreja Ortodoxa Russa.

No entanto, um porta-voz da igreja ressaltou à agência Associated Press não ter nenhuma relação com os manifestantes e com sua petição contra "Jesus Cristo Superstar".

Interferência

A notícia do cancelamento da peça pegou os artistas de surpresa e despertou críticas entre os que acham que a religião interfere demais na vida pública dos russos.

Ao mesmo tempo, tramita na Duma, Câmara Baixa do Parlamento do país, uma lei que poderá criminalizar a ofensa a "sentimentos religiosos dos cidadãos".

Sensibilidades religiosas se tornaram neste ano um tema político na Rússia, diante da punição à banda de punk Pussy Riot, condenada após realizar um protesto contra o presidente Vladimir Putin dentro da catedral ortodoxa de Moscou.

Quanto ao caso de "Jesus Cristo Superstar", um porta-voz da Promotoria de Rostov afirmou à agência Interfax que o pedido dos manifestantes ortodoxos será avaliado e "a decisão apropriada será tomada".

A ópera-rock estreou na Broadway, em Nova York, com sucesso, em 1971, e desde então ganhou versões em teatros de outros países e no cinema, contando os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. A peça já havia sido apresentada na Rússia diversas vezes nas últimas décadas.