Protesto de pescadores em Bruxelas termina em violência

Mais de 70 manifestantes e três policiais ficaram feridos nesta quarta-feira durante confrontos entre a polícia em Bruxelas e pescadores europeus que protestavam contra a alta dos preços dos combustíveis em frente ao prédio principal da União Européia na capital belga. Pequenos grupos de pescadores de França, Itália e Espanha arrancaram pedras da rua e as atiraram contra vidros de um banco e dos escritórios do bloco responsáveis pelo setor da agricultura. Latas de lixo foram incendiadas e um carro foi virado pelos manifestantes. De acordo com a polícia, cerca de 500 pessoas participaram do protesto, que ocorre três semanas após pescadores franceses terem entrado em greve por causa da alta dos preços do diesel marinho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.