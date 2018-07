Protesto de policiais civis reúne 2 mil pessoas em SP Cerca de 2 mil pessoas participam da manifestação de policiais civis na Praça da Sé, no centro de São Paulo, desde as 14 horas de hoje. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que fez a contagem e acompanha o protesto, nenhuma via foi interditada. A contagem da Associação de Delegados de São Paulo (Adpesp) aponta que cerca de 4 mil pessoas estão no local. Ainda de acordo com a Adpesp, há policiais de todo o Estado concentrados na praça. Segundo a organização, alguns políticos passaram pelo local para demonstrar apoio a causa. Os representantes de cada associação fazem discursos em cima de um carro de som. A organização deve permanecer concentrada na Praça da Sé para evitar problemas, segundo a associação, apesar de um grupo demonstrar vontade de fazer uma passeata. A categoria negocia há cerca de seis meses com o governo estadual, e pede reajuste salarial de 15% para este ano, 12% de correção em 2009 e outros 12% em 2010. O governo do Estado propõe um reajuste de 6,5% no salário base em 2009 e outro de 6,5%, em 2010. Além disso, haveria cerca de 16 mil promoções - há 35 mil policiais civis no Estado -, por meio da extinção da 5ª classe e da transformação da 4ª classe em estágio probatório. A aposentadoria especial seria restabelecida.