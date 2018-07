Protesto de sevidores públicos interdita Avenida 23 de Maio

Cerca de 200 servidores da área de saúde participavam de uma passeata na Avenida 23 de Maio, região do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira, 10. A categoria reivindica reajuste salarial, segundo a Polícia Militar (PM). VEJA TAMBÉM Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Os manifestantes ocupavam duas das quatro faixas da avenida, no sentido Santana, o que, somado ao excesso de veículos, provocava 4 quilômetros de lentidão no Corredor Norte-Sul, formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Esse era o segundo pior ponto de lentidão registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) no horário. Ao todo, havia 46 km de morosidade na cidade. A Marginal do Pinheiros apresentava a maior fila de engarrafamento: 4,2 quilômetros, entre as Pontes Nova do Morumbi e Transamérica, na pista expressa, sentido Interlagos.