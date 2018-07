Protesto de taxistas interdita Linha Amarela

Na manhã desta quarta-feira, 29, dezenas de caminhões circulavam pela Linha Amarela no horário proibido a esse tipo de veículo, entre 6h e 10h. Cerca de 40 moradores da favela Águia de Ouro, localizada em uma das laterais da via expressa, está reunido para discutir o que fazer. Uma parte do grupo defende a realização de um novo protesto. Dois moradores da comunidade que passavam pela passarela atingida pelo caminhão morreram no acidente. No momento a via expressa está totalmente liberada ao tráfego.