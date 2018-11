Protesto de trabalhadores rurais interdita BR-101, em AL Mais de 300 trabalhadores rurais da usina Caeté realizam um protesto hoje na BR-101, no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas. O grupo reivindica melhorias salariais. Os manifestantes se reuniram às 12h50, na altura do quilômetro 133. às 15h50, a rodovia permanecia totalmente bloqueada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar qual o índice de congestionamento no local. Não há previsão para a liberação do trânsito na via.