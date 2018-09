Protesto deixa 15 mil sem ônibus no Grande ABC

Cerca de 400 motoristas e cobradores de duas viações que atendem os municípios de São Bernardo do Campo e Diadema, no Grande ABC, e também a capital paulista, fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira, 12, em frente às garagens das empresas, impedindo a passagem dos 68 veículos que atendem nove linhas. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários e Anexos do ABC, pelo menos 98% dos trabalhadores aderiram à paralisação, que teve início às 3 horas e acabou por volta das 11h, prejudicando cerca de 15 mil passageiros que utilizam os ônibus das duas empresas. Ainda segundo o sindicato, a greve não foi motivada por questões salariais. Os manifestantes exigiam a retirada de uma cooperativa de fiscais que estaria prejudicando o trabalho dos motoristas e cobradores durante o trajeto. Apesar de serem orientados para auxiliar o trabalho dos funcionários, os fiscais estariam denunciando os trabalhadores por motivos fúteis, segundo o sindicato. Durante a paralisação, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/SP) acionou um esquema de caráter emergencial para garantir o transporte dos usuários das linhas afetadas.