Protesto deixa prefeito ilhado em prédio por 6 h no CE O protesto de 5 mil pessoas em Juazeiro do Norte, a 540 quilômetros de Fortaleza (CE) terminou no final da noite dessa terça-feira, 18, com a saída do prefeito Raimundo Macedo (PMDB), de uma agência bancária no centro da cidade, onde ficou ilhado por mais de seis horas. A manifestação "Fora Raimundão" protestava contra a redução de 25% dos salários dos professores. A categoria está em greve há uma semana. O prefeito foi cercado pela multidão dentro da agência ainda no fim da tarde e só saiu com a ajuda da Polícia Militar.