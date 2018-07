Protesto diante da casa de Lula em SP completa 5 dias A manifestação dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em frente ao apartamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, completou hoje cinco dias. Os manifestantes dizem ter recebido doações da população, como cobertores, colchonetes e alimentos. O protesto tem o objetivo de reivindicar a inclusão no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida e de pedir mais agilidade nos processos de desapropriação de áreas atualmente ocupadas pelo movimento.