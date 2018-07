Protesto do MPL no Recife termina em confronto Um protesto do Movimento Passe Livre (MPL), no centro do Recife, na tarde desta quarta-feira, 21, terminou em confronto entre manifestantes e policiais militares e levou lojas e universidades a fechar as portas. O cinema São Luiz, patrimônio da cidade, construído há 70 anos, teve vidros e fachada depredados. Um ônibus foi incendiado, outros dois depredados, lixeiras e pneus foram incendiados para interromper o trânsito. O prédio da Câmara Municipal foi pichado, uma estação de aluguel de bicicletas, destruída.